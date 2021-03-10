В Мурманской области стали не доступны сайты госорганов

Некоторые сайты оказались недоступны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 марта по всей стране некоторые сайты оказались недоступны для простых пользователей. В частности, это коснулось официальных порталов госорганов. Проблема не обошла стороной и Мурманскую область. Так, у нас легли сайты регионального следственного комитета и прокуратуры.

Связано это может быть с тем, что Роскомнадзор ограничил скорость работы Twitter, и это случайно задело другие порталы, на которые пока что не попасть. К слову, на время даже переставал работать сайт управления Роскомнадзора по Мурманской области.

Также россияне, в том числе и жители Мурманской области, жалуются на перебои с Интернетом. Правда, компания "Ростелеком" объяснила, что эта проблема никак не связана с противостоянием надзорного органа с Twitter, просто произошел сбой в работе специального оборудования.

Будем надеться, что скоро проблема разрешится.

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