Организации Мурманской области за 2020 год задолжали по кредитам 14,7 миллиарда рублей

В сравнении с 2019 годом ситуация не сильно изменилась. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

2020 год для всех выдался трудным, а для бизнесменов так и тем более. Как сообщает Мурманскстат, каждая четвертая организация в Мурманской области (исключая субъекты малого предпринимательства) на конец 2020 года имела просроченную кредиторскую задолженность.

- Общая сумма просроченных платежей кредиторам составила 14,7 миллиарда рублей, из которых 68 процентов – задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги, - отметили специалисты статистического ведомства.

В сравнении с 2019 годом, несмотря на пандемию коронавируса, ситуация кардинально не поменялась. Главной причиной наличия просроченной кредиторской задолженности стал дефицит средств и увеличение стоимости товаров, работ и услуг, которые потребляют предприятия и фирмы в процессе своей деятельности.

С марта прошлого года региональные власти направили на поддержку предпринимателям более 400 миллионов рублей, помощь получил каждый пятый бизнесмен - это 5 тысяч человек.

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