В Мурманской области прошел конкурс «Мисс и Миссис Великая Русь. Мурманск-2021»

Конкурсантки на протяжении нескольких месяцев обучались искусству красоты: танцам, дефиле, творческой реализации. Фото: vk.com/velrus2015

С 2016 года в России проходит конкурс «Миссис Великая Русь», в том числе затрагивает он и Заполярье. В Мурманской области 7 марта завершился региональный этап праздника красоты и женственности.

В категории «Мисс» принимали участие незамужние девушки от 16 до 26 лет и без детей, а в категории «Миссис» - женщины от 22 до 45 лет, состоящие в официальном или гражданском браке, по возможности, с детьми. В финале выступали 22 девушки.

- Конкурс должен продемонстрировать безграничные возможности современной российской женщины, способной быть хранительницей семейного очага, любимой женой и матерью, и одновременно активно участвовать в общественной жизни, быть успешной и разносторонней личностью, - пишет на своей странице в соцсети Ксения Чурсина, организатор конкурса в Мурманской области.

Конкурсантки на протяжении нескольких месяцев обучались искусству красоты: танцам, дефиле, творческой реализации. Обучал их пластическому искусству, а также шил для них волшебные платья хореограф из Мурманска Дмитрий Бачинский.

Организаторы расщедрились и звания присвоили практически всем конкурсанткам: "Королева Великая Русь Мурманская область", "Королева роскоши Великой Руси", "Королева обаяния", вице-мисс и вице-миссис.

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