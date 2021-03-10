Жительница Мончегорска отдала мошенникам на телефоне 1,7 миллиона рублей

Северянка хотела через сайт частных объявлений продать оборудование для инвалидов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

58-летняя жительница Мончегорска стала жертвой довольно банального обмана через телефон. О таких случаях говорят часто, но все равно доверчивые северяне верят тем, кто умеет врать и не краснеть.

Северянка хотела через сайт частных объявлений продать оборудование для инвалидов. Ей позвонил мужчина, который захотел купить товар, а деньги сразу перевести на карту женщины. Однако он сделал вид, что у него не получается это сделать - якобы счет заблокирован. Поэтому предложил женщине другой выход.

- Действуя по указанию неизвестного, жительница Мончегорска пошла в ближайшее отделение банка, где под диктовку мошенника осуществила ряд операций в банкомате. На счет злоумышленника она перевела свои накопления - 1,7 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Северянка не сразу поняла, что ее обманули. Только когда проверила свой счет в банке, обнаружила почти ноль и забила тревогу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уже установлено, что злоумышленник звонил из Нижегородской области.

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