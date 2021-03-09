16-летний подросток из Апатитов подрался с 32-летним мужчиной и забрал у него банковскую карту

Злоумышленника ждет суд. Фото: Иван ВИСЛОВ

Юный апатитчанин решил проявить благородство, встав на защиту девушки. Однако вся доблесть рыцаря мгновенно пропала при виде денег.

По версии следствия, вечером 9 октября прошлого года 16-летний подросток подрался с 32-летним незнакомцем за домом №2 в переулке Московский в Апатитах. Причиной конфликта стало непристойное общение последнего с их знакомой девушкой. Пока они улаживали проблему кулаками, из одежды мужчины вместе с другими предметами выпала банковская карта. Подросток забрал ее себе, при этом потерпевший из страха быть избитым сообщил пин-код для снятия денег.

На следующий день злоумышленник снял с украденной карты в одном из банкоматов 1400 рублей и потратил их. Вскоре несовершеннолетнего задержали полицейские.

- Апатитчанин свою вину признал полностью. Родственники подростка в полном объеме возместили мужчине причиненный материальный ущерб. Уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Подростку грозит до 6 лет лишения свободы, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

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