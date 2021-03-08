Мурманская область сэкономила на закупках более 75 миллионов рублей

В Мурманской области на закупках сэкономили 75 миллионов рублей. Фото: правительство Мурманской области

Февраль 2021 года оказался насыщенным для комитета по конкурентным закупкам Мурманской области: он провел 353 закупки на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. При этом экономия составила 75 миллионов рублей.

- Больше всего сократили расходы на разработку проектно-сметной документации и проведении ремонтов - почти 18,6 миллиона рублей. Расходы на поставку расходных медицинских материалов 7,9 миллиона рублей, - сообщили в профильном комитете.

Досталось даже канцелярии - 1,6 миллионов рублей экономии. Все закупки проводятся для региональных и муниципальных предприятий и учреждений Мурманской области.

Главное, чтобы экономия не вредила качеству товаров и срокам из поставок.

Напомним: в Мурманской области готовятся к ремонту дорог-2022. "Мурманскавтодор" доложил о готовности начать электронные аукционы уже на следующей неделе.

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