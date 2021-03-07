В Мурманске столкнулись троллейбус и автобус

Автобус и троллейбус столкнулись у остановки "Долина Уюта". Фото: скриншот видео

В Мурманской области автолюбителям расслабляться некогда: то снегопад, то снежная каша, а в марте добавилось еще и яркое солнце. Аварии случаются одна за другой.

Днем 7 марта у остановки "Долина Уюта" в сторону юга столкнулись автобус и троллейбус. Оба подошли к остановке, когда и случилось столкновение. К счастью, никто из пассажиров или работников "Электротранспорта" не пострадал, досталось самим транспортным средствам.

Водители отреагировали на ДТП почти единогласным заявлением: не удивительно, что автобус и троллейбус столкнулись - рядом с остановками-то голый лед.

- Остановки в ужасном состоянии. Все раскатаны до ужаса. Они еще и заужены, потому что их не чистят и не вывозят снег. Да еще снегоуборочная техника снег с проезжей части скидывает на остановки, и ни кто этот снег не убирает. Что затрудняет и делает не безопасный подъезд к остановкам, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" Владимир Олейник.

Напомним: губернатор Андрей Чибис поручил вычистить города от снежной каши, чтобы все экстренные и другие службы могли работать без перебоев.

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