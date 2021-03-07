Очевидец о ДТП с перевернувшейся машиной в Мурманске: "Водитель был без сознания и синел"

Водитель машины не справился с управлением. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Серьезная авария случилась в ночь с 6 на 7 марта в Мурманске. Рядом со стелой у въезда в Мурманск со стороны Колы на бок легла иномарка. Находившимся внутри машины людям помогали очевидцы ДТП.

По слов мурманчанина Сергея Скворцова, который был на месте аварии до прибытия скорой и полицейских, и водитель, и владелец авто, бывший на пассажирском сидении, были пьяными.

- Хозяин вышел сам через лобовое, водителя я пытался достать - не получалось, он без сознания на ремнях весел, еще один очевидец принес нож, я разрезал ремень, водитель упал, достали его, на землю положили, дышал, хрипел, но без сознания был и синел! Хозяин сам сознался что они бухие, что он на самосвале работает, что капец работе, прав двоих сейчас лишат! Что машина стоит 700 тысяч! Вот о чем думали, я не понимаю! В машине - 1,5 пива! - рассказывает Сергей Скворцов в группе "Мурманск ДТП ЧП".

К слову, не северяне оценили стремление помочь находившимся в машине - по правилам, до приезда скорой перемещать пострадавших нельзя, так как не установлены их травмы.

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