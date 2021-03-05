ДТП в Оленегорском районе: лоб в лоб столкнулись Toyota и Mercedes, пострадал один человек

В аварии пострадал пассажир иномарки Toyota, которого доставили в медучреждение. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Около полудня 5 марта в Мурманской области произошло серьезное лобовое ДТП, в котором пострадал один человек. Поспособствовали аварии неосторожность водителя и плохая погода.

- По предварительной информации, в 12.35 на 1291 километре федеральной автодороги Р-21 "Кола" водитель автомобиля Toyota, двигаясь со стороны Мурманска в сторону Санкт-Петербурга, неправильно выбрал скорость движения и не учел метеоусловия, из-за чего машину занесло и он столкнулся с автомобилем Mercedes, - сообщил "КП" инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

В аварии пострадал пассажир иномарки Toyota, которого доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте работает экипаж ДПС, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним: под Североморском машина сбила дорожного рабочего. В это же ДТП попал грузовик.

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