Заболевший опоясывающим лишаем доктор Мясников: "у меня с болезнями разговор короткий! Я улетаю в Мурманск на длинные выходные"

Доктор Мясников, несмотря на болезнь, решил не отменять поездку в Мурманск. Фото: www.instagram.com/drmyasnikov.ru

Доктор Мясников в своем Instagram рассказал о неприятности, которая случилась с ним на днях - врач и телеведущий заболел опоясывающим герпесом, который еще называют опоясывающим лишаем или герпесом зостер.

- Почти неделю беспокоит сильная ломящая боль в правой лопатке. И ночью тоже. Думал: перетренировался — потянул мышцу. Да тут еще какая-то ломота, усталость, для меня необычная. А ночью — здрасьте, высыпало! Герпес зостер! Всех учу: после 60 необходима ревакцинация от него! А постольку про себя считаю, что мне все 30, то пропустил! - написал доктор Мясников

Закрывать глаза на эту болезнь нельзя, ведь при осложнениях она может вызвать слепоту, энцефалит, менингит и нарушение мозгового кровообращения. Сам специалист уже начал лечение, но при этом отказываться от привычного активного образа жизни не готов.

- У меня с болезнями разговор короткий! Я сам по себе, а они как хотят! Я улетаю в Мурманск на длинные выходные. А там снегоходы и морская рыбалка! Обязательно купание в незамерзшем Белом море! Боль — ерунда, вот в баню, правда, не пои ду, - поделился планами доктор Мясников.

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