Инвесторов интересует горнорудная промышленность, туризм, транспорт, логистика, водные ресурсы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На VI Международной конференции "Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов", что прошла 3-4 марта в Москве при Торгово-промышленной палате РФ, выступила министр экономического развития Мурманской области Татьяна Русскова.

Ключевыми точками ее доклада, сообщает "Интерфакс", были инвестиции компаний, которые получили статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманской области или статус резидента Арктической зоны РФ (АЗ РФ) от Мурманской области. По ее данным, суммарный объем инвестиций составил 146,6 миллиарда рублей.

- Объем инвестиций пяти зарегистрированных резидентов ТОР "Столица Арктики" уже составил 95,4 миллиарда рублей. Подрядные организации инвесторов задействовали порядка 15 тысяч рабочих. Статус резидента Арктической зоны РФ в Мурманской области получили уже 24 компании. Их суммарный объем инвестиций составил 51,2 миллиарда рублей, —говорится в докладе.

Инвесторов интересует горнорудная промышленность, туризм, транспорт, логистика, водные ресурсы. Планируется, что при реализации еще 58 проектов на 85 миллиардов, он объем инвестиций увеличится до 262,2 миллиарда рублей.

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