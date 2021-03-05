В Мурманской области прошли учения артиллеристов армейского корпуса Северного флота

Фото: пресс-служба Северного флота.

В Печенгском районе на полигоне артиллеристы армейского корпуса Северного флота уничтожили условного противника - здесь состоялись учения гаубичной самоходной артиллерийской батареи 2С3 «Акация».

- Основное внимание уделялось тематике ведения боевых действий в обороне и организации работы разведывательно-огневого комплекса. Военнослужащие отработали взаимодействие с подразделениями воздушной и наземной разведки по обнаружению и уничижению условного противника. Все выявленные цели поражались огнем артиллерии с максимальной эффективностью, как в огневом поражении, так и по временным показателям, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Военнослужащие успешно применили переносной радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Аистенок», предназначенный для разведки позиций огневых средств противника - реактивных систем залпового огня, артиллерийских и минометных позиций, пусковых установок и тактических ракет, комплексов противовоздушной обороны.

В учениях приняли участие более 100 военнослужащих и более 30 единиц вооружения и военной техники отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

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