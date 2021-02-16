ФСБ потребовала взыскать 8,5 миллиона рублей с крабового браконьера

Исследовав материалы дела, суд удовлетворил исковые требования. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому региону подало иск в Североморский районный суд с требованием взыскать 8,5 миллиона рублей с мужчины, задержанного с мешками конечностей камчатского краба.

Именно в такую сумму был оценен ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам ответчиком.

Мужчина был задержан, а впоследствии признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за приемку, хранение и транспортировку водных биологических ресурсов. У него нашли и изъяли 29 мешков, которые были наполнены 1190 конечностями камчатского краба. Для этого были уничтожены 595 экземпляров деликатесного членистоногого.

Исследовав материалы дела, суд удовлетворил исковые требования. Заочное решение Североморского районного суда не вступило в законную силу.

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