В Мурманске задержали двух молодых наркодилеров с крупной партией метамфетамина

Свою вину злоумышленники признали.

В Мурманске полицейские при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» задержали двух молодых людей, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Наркодиллеров поймали в тот момент, когда они оборудовали тайники. В автомобиле одного из дельцов стражи порядка нашли полиэтиленовые пакеты, упаковочный материал и весы для точных измерений.

- При личном досмотре у задержанных обнаружили 10 свертков и пакет с порошкообразным веществом. Образцы отправили на экспертизу, результат которой показал, что молодые люди хранили при себе около 15 граммов метамфетамина, что является крупным размером, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Молодым людям грозит до 20 лет лет лишения свободы.

Свою вину злоумышленники признали. Одного из задержанных заключили под стражу, другой находится под домашним арестом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наркодилер из Мончегорска получил реальный срок. Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru