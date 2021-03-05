Житель Мурманска надел боксерскую перчатку, чтобы убить знакомую

Житель Мурманска убивал свою знакомую ударами кулаков в боксерских перчатках. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Очередная пьяная ссоры в Мурманске привела к более чем печальным последствиям.

31-летний северянин и его 48-летняя знакомая выпивали в одной из квартир на улице Подгорной областного центра. Вечер не задался, ведь мужчина разозлился и стал ругаться и заявлять, что приятельница украла у него банковскую карту. Только слов ему показалось мало, поэтому он пустил в ход кулаки. Причем перед этим надел боксерскую перчатку.

- Во время ссоры мужчина нанес знакомой множество ударов кулаком, а также ногами по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений спустя непродолжительное время потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Мужчина пытался спасти себя от наказания и полностью свою вину в убийстве не признал. Но все-так уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) было возбуждено - собранных доказательств после всех экспертиз оказалось достаточно.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волонтеры о собаках из Североморска, с которых живьем сняли шкуры: "Ветеринары уверены, что это сделал человек". Полиция начала проверку после сообщения о двух пострадавших животных (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru