Заброшенный деревянный терем в Мурмашах приведут в порядок

Уникальное здание 1938 года постройки, которое напоминает сказочный терем, давно стало одним из неофициальных символов Мурмашей. Фото: Алексей Мкртчян.

Ну, наконец-то! Так хочется озаглавить эту новость, потому что действительно дошли руки до дорогих сердцу северян объектов.

Коляне обратились к губернатору Андрею Чибису с предложением выкупить у частного собственника здание бывшей гостиницы «Русалочка» в Мурмашах. Чтобы было понятно о чем речь, нужно выйти на центральной площади в Мурмашах и подняться вверх по горке. Там, среди высоких деревьев и уютных двухэтажных домиков, вы увидите большое заброшенное здание с башнями, мансардами, флигелями. Полностью деревянное - из цельного бревна.

Уникальное здание 1938 года постройки, которое напоминает сказочный терем, давно стало одним из неофициальных символов Мурмашей. Когда-то в этом месте было общежитие, и там с семьями проживали энергетики, потом его переквалифицировали в гостиницу, но уже больше двадцати лет оно стоит заброшенным. Местами провалились перекрытия, прогнили лестницы, но это не мешает любителям экстремальных игр выбирать его в качестве локации.

Аналогичное здание, чуть попроще, расположено рядом, но ему повезло больше – там жилой дом и собственники привели его в порядок, только стеклопакеты немного портят внешний вид.

- После «перезагрузки» бывшая «Русалочка» станет не просто гостиницей, «вписанной» в облик самобытного здания деревянного зодчества, но и превратится в современный арт-комплекс, - сообщает на своей странице в соцсети глава Кольского района Андрей Малхасян.

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