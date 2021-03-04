В Мурманской области ожидаются метель и снегопады

В связи с этим прогнозируется осложнение дорожной обстановки в Заполярье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие часы погода в Мурманской области ухудшится, хотя она и не особо улучшалась. Предупреждение об этом опубликовали региональные власти. Северян предупреждают о том, что в область будет идти сильный снег, метель, видимость будет ограничена. В связи с этим прогнозируется осложнение дорожной обстановки в Заполярье.

- Дорожники принимают все необходимые меры по снегоочистке. Иногда выполнение работ осложняется полным отсутствием видимости на дороге, а низовая метель и порывистый ветер ведут к новым переметам на только что почищенном участке, – сообщает министерство информационной политики Мурманской области.

Водителей просят учитывать неблагоприятные погодные условия при отправлении в путь, а если есть необходимость – воздержаться от поездок на дальние расстояния.

В региональном минтрансе, просят водителей не выезжать на закрытые участки автомобильных дорог и не подвергать свои жизни и жизни пассажиров опасности.

Всю информацию о состоянии автомобильных дорог и закрытии проезда можно узнать в диспетчерской службе Мурманскавтодора. Круглосуточно работает телефон: (8152) 21-40-70. А сообщить о недостатках зимнего содержания региональных дорог можно в мессенджерах Telegram, WhatsApp или Viber на номер +7(921)178-61-27.

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