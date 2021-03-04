Правительство Мурманской области через суд будет добиваться сложения полномочий депутатом Виктором Хабаровым

Совет депутатов не стал лишать Виктора Хабарова полномочий, а только вынес предупреждение. Фото: Совет депутатов Мурманска

В прошлом году стало известно, что депутат Совета депутатов Мурманска Виктор Хабаров не задекларировал свой дом в Болгарии, а затем выяснилось, что в той же стране у него есть фирма.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис направил обращение в горсовет, требуя разобраться со сложившейся ситуацией и досрочно лишить Виктора Хабарова полномочий. Однако коллеги не стали наказывать его и только вынесли предупреждение на обсуждении вопроса за закрытыми дверьми. Решение было практически единогласным.

Однако в правительстве региона таким итогом остались недовольны. Поэтому 1 марта Октябрьский районный суд зарегистрировал исковое заявление по оспариванию решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Истцом выступает губернатор Андрей Чибис. а ответчиками - Совет депутатов Мурманска и Виктор Хабаров.

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