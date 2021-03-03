Стартовала продажа билетов на поезд «Мурманск – Симферополь»

Из Мурманска в Симферополь начинают ходить поезда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чем ближе лето, тем больше сезонных направлений открывается для жителей Мурманской области. В первые дни весны, например, уже могут покупать себе места те, кто хочет по железной дороге доехать до Крыма.

Для северян открыта продажа билетов на поезд 551А «Таврия» «Мурманск – Симферополь». Состав будет курсировать раз в девять дней. Первый поезд из Мурманска в Симферополь отправится в 19.10 28 мая. В пути состав пробудет трое суток, он пройдет через Кандалакшу, Обозерск, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пензу, Ртищево, Поворино, Ростов. В пункт назначения первый поезд прибудет 1 июня.

– Поезд будет проходить по Крымскому мосту в светлое время суток. Протяженность маршрута составит 4 540 километров, – сообщает компания, занимающаяся организацией движения поезда.

Стоимость билета в плацкарте - от 5 300 рублей, а в купе – от 8 000 рублей.

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