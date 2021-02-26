В марте из Мурманска в Москву запустят дополнительные двухэтажные поезда

Время в пути займет чуть больше суток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Традиционно для комфортного перемещения между Москвой и Мурманском в дни мартовских праздников и весенних каникул "РЖД" вводит для пассажиров дополнительные поезда.

- Из Москвы в Мурманск дополнительный поезд №100 пойдет 5 и 19 марта в 19.53, а из Мурманска в Москву №99 7 и 26 марта в 16.05. Составы дополнительных поездов будут состоять из 14 вагонов. Семь вагонов купейных, семь плацкартных. Среди купейных вагонов будет один специальный для маломобильных пассажиров, - сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Поезд называется «Горнолыжный экспресс (двуэтажный)» и традиционно ценник на него почти как на самолет – 4 147 рублей стоит плацкарт на 7 марта и 3 768 рублей - на 26 марта. Время в пути займет чуть больше суток.

Пассажирам рекомендуют в течение всей поездки использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

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