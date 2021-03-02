В Мурманске убранный с улиц снег складируют с нарушениями

Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как хранят снег на полигонах, и оказалось, что со нарушениями. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из-за сильных снегопадов в начале февраля Мурманск завален снегом. Его с трудом вывозят из города, но оказалось, что заваленные улицы и дворы не единственная проблема.

Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как хранят снег на полигонах, и оказалось, что со нарушениями.

- Земельные участки не оборудованы в соответствии с требованиями закона: поверхность площадок не имеет искусственного водонепроницаемого и химически стойкого покрытия (асфальт, керамзитобетон, полимербетон и др.); по периметру отсутствует обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями, допускается размещение снега за пределами указанных специально отведенных мест, в результате чего имеет место повреждение городских лесов, - сообщили в надзорном ведомстве.

Также талые воды в нарушение норм Водного кодекса РФ попадают в реку Роста, что находится рядом с одним из полигонов, а также в Кольский залив. Казалось бы, что такое, но тающий снег - это еще и мусор, и загрязненная бензином, мазутом и другими веществами вода.

В отношении Управления дорожного хозяйства возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.1, ч. 1 ст. 8.13, ч. 1 ст. 8.2 (3 дела), ч. 1 ст. 8.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также ч. 1 ст. 2 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях», которые направлены для рассмотрения в уполномоченные административные органы. В адрес главы администрации города Мурманска, осуществляющего контроль за деятельностью подведомственного муниципального учреждения, внесено представление.

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