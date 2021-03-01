В Мурманске спецслужбы были стянуты к пакету с проводами

Собаки ли, ветер ли, дети ли разнесли содержимое мусорки по двору - не ясно. Фото: Андрей АБРАМОВ

Не расчищенные от снега межквартальные проезды и дворы создают проблемы не только жителям, управляющим компаниям, операторам по вывозу мусора, но и правоохранительным органам.

Так, сегодня, 1 марта, во дворе доме на улице Капитана Копытова, 7 в Мурманске жители нашли подозрительный пакет с торчащими проводами. Вышколенные многими годами борьбы с терроризмом северяне вызвали МСЧ и другие экстренные службы.

- Сотрудники полиции отработали объект, – пояснили редакции «КП» в пресс-службе УМВД по Мурманской области, - им оказался пакет, в котором лежали запчасти от машины. Он находился недалеко от мусорных баков.

Собаки ли, ветер ли, дети ли разнесли содержимое мусорки по двору - не ясно. Но зато прозрачно понятно одно: если бы мусор вывозился вовремя, то проблем было бы намного меньше.

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