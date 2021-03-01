Мурманск зарастает мусором из-за снега

В АО «Управление отходами» сразу же разъяснили, что проблема не в них, а в нерасчищенных межквартальных проездах и контейнерных площадках. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С началом оттепели соцсети и Telegram-каналы запестрели фотографиями неубранных контейнерных площадок и мусорных баков. Все претензии стали отправлять региональному оператору по управлению коммунальными отходами.

В АО «Управление отходами» сразу же разъяснили, что проблема не в них, а в нерасчищенных межквартальных проездах и контейнерных площадках. Так, только за минувшие выходные произошел срыв графика на 91 контейнерной площадке в Мурманске.

- Это разные зоны ответственности, - поясняет редакции «КП» Виталий Измайлов, заместитель директора Мурманского филиала АО «Управление отходами», - за межквартальные проезды отвечает администрация города, за возможность выкатить контейнер с контейнерной площадки – управляющая компания. Если по твердому насту контейнер можно выкатить, то по снежной каше 300-килограммовый контейнер доставить к машине невозможно.

Трудности добавляют и неубранные дворы: там, где появляется снежная колея, машины паркуются очень близко к дороге, что сужает проезд. Им в ограниченном пространстве не развернуться. При этом у самих подрядчиков по вывозу мусора нет интереса этот мусор не вывозить – они не получат свое вознаграждение, если не привезут коммунальные отходы на переработку.

Сегодня, 1 марта, на линии задействованы 13 штатных мусоровозов и 2 единицы резервной техники. Работа продолжается и иногда вручную, что требует больше времени. Оператор надеется на понимание и терпение со стороны жителей города, и слаженную работу управляющих компаний и подрядчиков по уборке снега.

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