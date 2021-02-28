Дорогу на Териберку снова перекрыли из-за метели

В Териберку снова не проехать. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области снова чудит небесная канцелярия. 28 февраля зима решила отметить свой последний календарный день усилившимся ветром. Если во многих населенных пунктах Кольского полуострова это еще не так критично, то в Териберке...

Из-за непогоды дорогу на село снова заметает, что опасно для водителей.

- С 20 часов 28 февраля в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, снег, метель, отсутствие видимости) закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка, - сообщили в "Мурманскавтодоре".

По данным областного гидрометцентра, такая погода сохранится и 1 марта. Напомним: дорогу на Териберку закрывают уже далеко не в первый раз. На этой неделе из-за непогоды в селе застряли десятки туристов, которых вывозили в Мурманск организованными колоннами.

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