На праздники лучше не болеть, а еще желательно, чтобы ЧП не происходили. А то есть шанс, что помощь тебе окажут не так быстро, как надо.Жительница Мурманска Рената Колокольникова знает на своем горьком опыте, что такое ЧП, пока все отдыхают: 23 февраля в ее доме на улице Халтурина,1 из крана не было ни капли воды – ни горячей, ни холодной.- Воды не было где-то с 6 утра и до 15.00. Для питья взяли воду у соседей. Позвонили по «051» - отсылает в аварийку, в аварийке сидит тетя вместе со слесарями, и никто не собирается ликвидировать аварию, - рассказывает Рената.В праздничный день она не знала, к кому обратиться, чтобы решить коммунальную проблему. Мурманчанка даже стала топить снег - благо, благодаря сильнейшим снегопадам в начале февраля его на улице море - чтобы было чем в туалете смывать. В соцсетях Рената выложила фотографии, которые у кого-то даже вызовут приступ ностальгии по советским временам или жизни в деревне: ведро со снегом, который потом закидывается в кастрюлю, да ставится на газовую плиту. К счастью, вода появилась в тот же день – 23 февраля, сотрудники аварийной службы нашли причину аварии, оказалось, что стояк в доме замерз из-за открытого окна в подвале. Но все-таки проблема не исчезла.- Мы не в первый раз остаемся без воды. Просто в этот раз со мной были дети, и не установили причину отсутствия воды. У нас были уже неоднократные отключения, обычно в августе и сентябре на сутки, да в морозы, и я испугалась, что опять затянут. Тем более в аварийке сказали, что разбираются в первую очередь с затоплениями. Летом мы на водокачку ходим на дальний Жилстрой - на улицу Заречную или Песчаную, - рассказывает Рената Колокольникова.Дом №1 на улице Халтурина уже старый, построили его в 1972 году. Обычная кирпичная пятиэтажка с центральным водоснабжением и… трубами, которые многое повидали. Из-за них и возникают дни, когда не то что помыться в душе, помыть руки – роскошь.- Вызываем слесарей для прочистки стояков осенью-зимой. Еще одна причина – наш дом каким-то образом соединен с домом за один километр от нас! Также при строительстве дома на Фрунзе напортачили подрядчики - отключили что-то, не известив водоканал, - добавляет наша собеседница.В управляющей компании, обслуживающей дом №1 на улице Халтурина, говорить с редакцией «КП» проблемах пятиэтажки, отказались.Рената говорит, что раньше часто ругалась по поводу старых труб и отсутствия воды, но потом поняла, что на ее жалобы реакции нет. Начальник ЖЭУ ходит на место аварии, пытается все починить, но корень проблемы глубже, и это все равно, что ставить заплатку на изношенную до состояния тряпки одежду. Сейчас северянка думает о том, чтобы собрать соседей и подать коллективную жалобу в прокуратуру. А еще запаслась тяжелыми бутылями с водой, чтобы быть готовой к новым отключениям.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ2020 год в Мурманской области выдался самым теплым за последние полвека. Наибольшие температурные аномалии наблюдались в феврале и ноябре (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru