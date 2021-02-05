2020 год в Мурманской области выдался самым теплым за последние полвека

Минувший год выдался теплым в Заполярье. Фото: Олег ФИЛОНОК

Минувший 2020-й был хоть и унылым годом, зато теплым. Как сообщают синоптики, в Мурманской области он выдался самым жарким за последние 64 года.

- Среднее отклонение среднегодовой температуры воздуха от климатической нормы составило 2,9 градуса. Наибольшие положительные аномалии отмечались в феврале и ноябре, когда температура воздуха была выше климатической нормы на 5,5 и 5,3 градуса соответственно. Отрицательных аномалий средней месячной температуры воздуха в 2020 году не отмечалось, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.

В регионе также идет тенденция увеличения годового количества осадков. Тут сразу вспоминается паводок, который доставил северянам кучу проблем прошлым летом. В среднем по области годовая сумма осадков составила 117 % от климатической нормы. Наибольшее количество из них выпало в областном центре.

Опасные явления на Кольском полуострове отмечались преимущественно в холодное время года: сильный ветер, сильное отложение изморози, сильный снег.

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