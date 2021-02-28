41% россиян хотят совершить путешествие в Арктику

41% россиян хотели бы посмотреть на Арктику. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Туризм для Мурманской области - перспективное направление, не случайно его развитию уделяют много сил. Накануне Международного дня полярного медведя, который отмечается 27 февраля, ВЦИОМ провел опрос, который показал, что многие россияне хотели бы приехать в царство снега и холода.

- 41% россиян изъявили желание отправиться в путешествие в Арктику, чаще об этом заявляли мужчины (21% vs 13% женщины). Более половины россиян (55%) не хотели бы увидеть Арктику. Стоит отметить, что 2% респондентов заявили, что уже совершали такое путешествие, а 1% живет в арктической зоне, - сообщили эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения.

У многих россиян Арктика ассоциируется с белым медведем. К слову, это животное краснокнижное и нуждается в защите государства.

Напомним: в Мурманской области на полуостровах Рыбачий и Средний хотят развивать глэмпинг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кандалакше дворняга спасла от пожара маму с маленьким ребенком. Жуля первой почувствовала запах дыма и разбудила хозяйку (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru