В Мурманске горит рынок у Семеновского озера

"Семеновский рынок" загорелся около семи утра. Фото: МЧС по Мурманской области
В эти минуты в Мурманске тушат "Семеновский рынок", расположенный по адресу проспект Героев-североморцев, 15 корпус 1.
- Информация о возгорании поступила на пульт дежурной службы "01" в 6.46. На данный момент на месте пожара работают три пожарно-спасательных подразделения (6 единиц техники). Приблизительная площадь пожара составляет 150 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.
Пожар случился на площади в 150 квадратных метров. Фото: vk.com/murmanskgroup
На данный момент известно, что пострадавших и погибших нет.
Продуктово-вещевой рынок находится рядом с детским городком "Сказка" у Семеновского озера. Напомним: в Мурманске при пожаре в нежилом доме заживо сгорели три бомжа. Предположительно, северяне хотели согреться и развели костер. Также в областном центре на Ленинградке загорелась машина. Пожар случился из-за того, что водитель накрыл мотор одеялом.
Пострадавших и погибших в пожаре нет. Фото: vk.com/murmanskgroup
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