В Мурманске горит рынок у Семеновского озера

"Семеновский рынок" загорелся около семи утра. Фото: МЧС по Мурманской области

В эти минуты в Мурманске тушат "Семеновский рынок", расположенный по адресу проспект Героев-североморцев, 15 корпус 1.

- Информация о возгорании поступила на пульт дежурной службы "01" в 6.46. На данный момент на месте пожара работают три пожарно-спасательных подразделения (6 единиц техники). Приблизительная площадь пожара составляет 150 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Пожар случился на площади в 150 квадратных метров. Фото: vk.com/murmanskgroup

На данный момент известно, что пострадавших и погибших нет.

Продуктово-вещевой рынок находится рядом с детским городком "Сказка" у Семеновского озера. Напомним: в Мурманске при пожаре в нежилом доме заживо сгорели три бомжа. Предположительно, северяне хотели согреться и развели костер. Также в областном центре на Ленинградке загорелась машина. Пожар случился из-за того, что водитель накрыл мотор одеялом.

Пострадавших и погибших в пожаре нет. Фото: vk.com/murmanskgroup

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