В Мурманске открылся новый крытый каток "Метеор"

Не только спортсмены, но и любители массового катания смогут посещать арену. Фото: администрация Мурманска

27 февраля в Мурманске состоялось торжественное открытие нового крытого катка с искусственным льдом «Метеор». Спорткомлекс будет функционировать круглогодично, что позволит значительно повысить уровень профессиональной подготовки заполярных спортсменов.

– У нас появился еще один объект, который очень важен для развития спорта Мурманской области, – обратился к присутствующим губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Хочу сказать спасибо и строителям, и инициаторам соглашения, а также президенту нашей страны: ведь именно благодаря нацпроектам у нас есть возможность получать все больше и больше спортивных сооружений такого уровня. Я поздравляю всех с праздником, надеюсь, что эта арена будет радовать мурманчан, а количество ребят, занимающихся хоккеем, будет расти с каждым годом.

На хоккейном поле размером 60 на 30 метров можно проводить полноценные тренировки по хоккею и фигурному катанию, а также организовывать разнообразные турниры. Не останутся обделенными и любители массового катания, они также смогут посещать арену.

Поддерживать покрытие в хорошем состоянии будет помогать специализированная техника: машина для заливки и подготовки льда и мощная холодильная система. Для болельщиков предусмотрены трибуны на 200 человек. К услугам посетителей и спортсменов раздевалки, медицинский кабинет, буфет, парковка.

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