Жительницу Заозерска приговорили к 6 годам колонии за торговлю наркотиками

Приговор суда вступил в законную силу. Фото: Иван ВИСЛОВ

Шесть лет за решеткой придется провести жительнице Заозерска за торговлю наркотиками.

Некоторое время назад женщина попала в поле зрения сотрудников управления ФСБ России по Северному флоту и МВД России по Мурманской области. Ее заподозрили в причастности к незаконному обороту наркотиков. Вскоре информация подтвердилась.

– Через интернет-мессенджеры женщина собирала информацию о заказах на поставку наркотических средств от потребителей, проживающих в Заозерске, для их последующей доставки от поставщика из Мурманска и реализации потребителям, – сообщили в управлении ФСБ по Северному флоту.

Наркотики она хранила в своей квартире. В марте 2020-го года во время обыска, но уже по другому уголовному делу, эта информация подтвердилась. На тот момент жительницу Заозерска подозревали в к краже денег по месту работы в салоне сотовой связи.

В отношении жительницы Заозерска возбудили уголовные дела. Ей предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере» и «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Кольский районный суд Мурманской области рассмотрел материалы дела. Женщина была признана виновной в совершении преступлений. По совокупности приговоров ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, отбывать которое ей предстоит в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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