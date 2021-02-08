В Полярных Зорях наркоман взял с собой наркотики на суд, чтобы отметить приговор

В тот день мужчина услышал приговор и получил срок, но позже на него за поход в суд с наркотиком возбудили новое уголовное дело. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Курьезный случай произошел в Полярных Зорях с наркоманом, который ждал приговора.

В сентябре прошлого года северянин пришел в Полярнозоринский районный суд, чтобы услышать, какое наказание его ждет за незаконный сбыт наркотических средств. Правда, на заседание он взял с собой наркотик, который спрятал в отверстие для батареек в мини-фонарике. Когда судебные приставы при входе в суд стали досматривать рюкзак обвиняемого, то нашли у него 0,830 грамма альфа-пирролидиновалерофенона.

- Мужчина пояснил, что приобрел его через сайт, а потом нашел его в тайнике в Кандалакше, после чего привез закладку в Полярные Зори. Он планировал употребить наркотик после вынесения приговора суда, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В тот день мужчина услышал приговор и получил срок, но позже на него за поход в суд с наркотиком возбудили новое уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств). Ему грозит продление срока заключения.

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