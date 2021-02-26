В архивах Мурманской области принимают личные документы на хранение

Специальная экспертная комиссия будет решать достойны ли материалы остаться на постоянном хранении в архиве. Фото: картина А. Макарова "Жатва", Вадсе, Норвегия

С 1994 года архивы Мурманской области принимают на хранение не только документы от юридических лиц, но личные архивы. Правда, эти архивы должны иметь культурную или историческую ценность. Это могут быть научные статьи, рассказы, рукописи, которые поступали в редакции, фотографии, материалы конференций, письма.

Конечно, документы примут не у всех, а у личностей, который внесли значительный вклад в развитие региона: культурологический, исторический, краеведческий. Специальная экспертная комиссия будет решать достойны ли эти материалы остаться на постоянном хранении в архиве. И если да, то по ним историки будут изучать особенности жизни нашего региона.

- Сейчас у нас 17 держателей личных фондов, - рассказывает редакции «КП» Татьяна Тимошина, сотрудник Государственного архива Мурманской области в Кировске, - среди них семейный фонд Ерофеева-Гущиной, семейный фонд Макаровой-Хохлова, есть даже музыкальные записи Анатолия Грабчака, руководителя джазового диксиленда «Норд».

Вроде сухие фамилии, да вот Ерофеев – это тот автор книги «Москва-Петушки», который родился в Ниве-3 под Кандалакшей, и провел свое детство в детском доме в Кировске. А Ольга Макарова и Анатолий Хохлов – это научные сотрудники заповедник "Пасвик", биологи-охотоведы. Среди известных людей кировского архива есть и художник Алексей Макаров, чьи работы хранятся в музеях Санкт-Петербурга, в Норвегии и даже США.

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