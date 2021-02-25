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Скульптор Александр Арсентьев: «В каждое свое творение я вкладываю душу»

Известный мурманский мастер подарил Заполярью множество прекрасных мемориалов
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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