Скульптор Александр Арсентьев: «В каждое свое творение я вкладываю душу»

В Мурманске живет очень много замечательных и талантливых людей. И один из них - скульптор Александр Арсентьев. Он делает наш город прекраснее, используя магию своего мастерства.В заполярной столице, да и за ее пределами, легко можно заметить его творчество. Оно повсюду: в скверах, парках, аллеях, у главного стража Заполярья Алеши и даже, если приглядеться, на многих домах областного центра.Александр Арсентьев занимается скульптурой уже много лет и в каждую свою работу вкладывает душу. Оттого его памятники всегда находят отклик в сердцах горожан.Шаг за шагомНачалось все в детстве. Уже тогда Александр понял, что его тянет к объемному искусству. И простое хобби в какой-то момент превратилось в любимое дело всей жизни.- Мы жили в деревне, художественного образования я не получил в силу разных обстоятельств. Служил здесь, на Севере, тут и остался жить. В основном я лепил для себя, это было просто увлечение. А в 2000 году ко мне пришел ветеран Великой Отечественной войны Давид Павлович Толчинский. Кто-то ему рассказал, что я скульптуры делаю. Мы с ним поговорили о том, что в Долине Славы нужно поставить памятник «Скорбящей матери». Целый год занимались этим проектом, и в 2001-м памятник открыли. Это была моя первая социально значимая работа, - рассказал мастер.После этого скульптор стал заниматься реконструкцией Долины Славы. Благодаря ему там появился стенд с предсмертными записками павших воинов. Читать эти строки без содрогания и слез невозможно.- Ко мне приходили ребята-поисковики и приносили эти записки. С одной стороны, они были простые, а с другой – очень трогательные. Записок в проекте не было - сделал их на свой страх и риск. Почерк воинов я постарался максимально достоверно передать. В итоге всем очень понравилось, - объяснил наш собеседник.Мнение близких - всегда важноЗатем мурманского скульптора отыскал депутат Госдумы Михаил Ненашев, который был большим поклонником творчества писателя Валентина Пикуля. Он был знаком со скульптурами Александра Арсентьева, а потому попросил именно его заняться ответственным проектом - создать памятник автору, чьи книги были неразрывно связаны с морем и флотом. После двух лет кропотливой работы памятник был готов - церемония открытия состоялась в 2013 году в мурманском сквере на улице Капитана Буркова. Пока это единственный в России мемориал, посвященный этому писателю, и главным гостем на этом торжественном мероприятии стала его вдова - Антонина Пикуль. Она приехала специально для этого в Мурманск из Риги.- Мне поставили срок – нужно было, чтобы памятник уже через неделю стоял на аллее. Я леплю и при этом нутром чувствую: ну не он это, не похож, волнуюсь сильно. Пригласил Александра Феофилактова, председателя нашего Союза художников на тот момент. С ним мы стали разбирать анатомию головы Пикуля и потихонечку, в спокойной обстановке, все переделали. В итоге супруге писателя очень понравилась моя работа, - поделился скульптор.По словам мастера, если создаешь мемориал известному человеку, то нужно обязательно советоваться с его родственниками, что он и делает.- Когда я лепил фигуру поэта Виктора Тимофеева, то приглашал его жену. Были замечания, не без этого все-таки, но в целом все устраивало. Когда делал скульптуру писателя Виталия Маслова – дочь его приходила. А при создании памятной доски историку Ивану Ушакову учитывал мнение его коллег. Без разрешения родственников я не могу делать памятники известным людям. Иногда они подсказывают, как лучше, я прислушиваюсь, - отметил наш собеседник.Маленький штрих в большой работеА недавно, осенью 2020 года, в Мурманске открыли памятник воинам Полярной дивизии, который разместился на одноименной аллее на проспекте Героев-североморцев. Шли к этому событию очень долго, а трудился над мемориалом Александр Арсентьев. Около года он искусно вылепливал фигуры двух бойцов, прорабатывая каждую деталь, вплоть до количества дырок на ремне. Как рассказал автор творения «КП», в мемориале есть одна интересная, но малозаметная изюминка, которую он придумал сам.- Добровольцу в телогрейке я добавил небольшой штрих – вложил ему в карман треугольное фронтовое письмо, уголок которого торчит наружу. Возможно, это послание, которое он еще не успел отправить домой, или весточка, что послала ему жена или мать, и он носит ее с собой. Это делает образ более человечным, что ли. Изначально этой детали задумано в проекте не было, но я решил добавить, - открыл нам секрет Александр Арсентьев.А чтобы каждый житель заполярной столицы знал о подвиге этих воинов, 5 сентября в Мурманске хотят сделать официальным Днем памяти. Именно в этот день в 1941 году была сформирована Полярная дивизия. Об этом рассказал депутат Совета депутатов Мурманска Михаил Белошеев, который оказывает скульптору поддержку и плотно с ним сотрудничает.- Также в планах рядом с памятником воинам Полярной дивизии установить информационный стенд, где будет рассказываться о том великом подвиге, совершенном нашими бойцами. А еще собираемся издать книгу о Полярной дивизии. Уже над ней работаем, - отметил народный избранник.Магия творчестваВсе это лишь малая часть того, что изваял Александр Арсентьев. Из всего многообразия своих работ скульптор не может выделить какую-то одну, особенную. Потому что в каждую он вкладывает душу и работает всегда с полной отдачей.- Это ведь ответственность перед тем, кого ты изображаешь, перед его близкими, горожанами и перед самим собой тоже. Не бывает такого, что одна скульптура – проходная, а другая сделана как надо. Люблю все свои творения, ведь для меня большая честь создавать памятники известным людям, - подчеркнул мастер.По словам северянина, творческий процесс начинается с внутренней работы. Нужно наметить образ, понять, как фигуры должны стоять, во что герои одеты, детали продумать. Он говорит: «Чтобы вылепить фигуру в жизни, ее сначала нужно в голове у себя вылепить». С этим трудно не согласиться. С вдохновением тоже бывает непросто.- Бывает, есть настроение, а бывает, и нет. Но все равно, когда начинаешь работать, оно зачастую приходит само собой, - объяснил скульптор.Работает он в основном с глиной, в мягком состоянии. А затем переводит ее в твердый материал, используя искусственный мрамор и бронзу. Когда работа большая, то едет в Смоленск, как это было с памятником Полярной дивизии. Там находится большая мастерская для скульпторов.- Раньше я работал с натуры, много кто позировал. А сейчас в основном создаю памятники известным людям, поэтому леплю с фотографий. Большую помощь оказывает в этом деле Елена Химчук, директор Мурманского краеведческого музея. Когда мне поступает заказ на работу, например, нужно создать мемориальную доску Халатину или Щербакову, она подыскивает в архиве нужные снимки, - сказал собеседник. – Однако по фотографиям иногда бывает сложно создавать скульптуры. Все-таки снимок– это двухмерное изображение, а его надо сделать трехмерным. Перед тобой лежит глина, и нужно, чтобы она начала на тебя смотреть. Стараешься добиться того, чтобы создать живой образ человека. Бывает и такое, что не получается - и все тут. В этом случае лучше переделать заново.На создание скульптур требуется разное количество времени. Так, на памятник воинам Полярной дивизии ушло четыре года.- Это, конечно, не значит, что я все это время лепил мемориал. Просто много есть разных нюансов. Над памятной доской преподавателю Ивану Ушакову, например, работал около месяца. В марте этого года мы ее установим на месте прежней таблички – на улице Егорова, 15, - отметил Александр Арсентьев.Как пояснил депутат Михаил Белошеев, на многих памятных досках, установленных на мурманских домах, теперь появился барельеф, благодаря заполярному скульптору.- На доске ты видишь живое лицо, с характером, а не только потертые буквы. А на старой доске Ивану Сивко вообще ошибка была, и ее никто не замечал, пока новую не сделали. И такое бывает, - уточнил он.Будущие работыВ завершение нашей беседы скульптор поведал, какие проекты он планирует воплотить в жизнь в ближайшем будущем.Так, для детского Дома творчества Ленинского округа Мурманска Александр создаст бюст Александра Торцева, который установят в маленьком скверике. Уж очень его ребята просили.Также в планах стоит создание памятника известному мурманскому поисковику Льву Журину, который ушел из жизни в 2020 году. На данный момент необходимо, чтобы проект одобрили власти. И если все будет хорошо, памятник установят в Долине Славы.- А для Карелии хотим сделать в подарок от мурманчан мемориальные доски - в Сосновом, Лоухах и Кестеньге. Именно там воины Полярной дивизии вели самые тяжелые бои, - поделился Александр Арсентьев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске в 2021 году начнется реконструкция сквера у памятника Ленину и на проспекте Кольском. Обновление общественных мест займет несколько лет (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru