За нарушение авторских прав мурманский фотограф отсудила 36 тысяч рублей

Суд удовлетворил исковые требования частично. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ленинский районный суд Мурманска рассмотрел дело о нарушении авторских прав. Истец – фотограф, а ответчик без ее разрешения размещал ее фотографии на своих страницах в социальных сетях. И все это делается с целью извлечения прибыли, соответственно, сам фотограф за свои снимки денег не получает.

Истец попросила обязать нарушителя пресечь дальнейшую публикацию фотографий на страницах социальных сетей, взыскать с ответчика компенсацию за нарушение авторских прав в размере 1,9 миллиона рублей и компенсацию морального вреда 100 тысяч рублей. Ответчик в свою очередь настаивала, что фотографии выполнялись истцом на взаимовыгодных условиях для обеих сторон, поскольку ответчик не раз оказывала услуги по оформлению фотостудии для проведения тематических фотосессий.

- Судом принято решение о частичном удовлетворении заявленных исковых требований. Ответчик должен будет удалить фотографии из соцсетей в течение пяти дней с момента вступления решения суда в законную силу, а также оплатить компенсацию за нарушение авторских прав в размере 35 тысяч рублей и компенсацию морального вреда - тысячу рублей, - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города Мурманска.

Кстати, решение еще не вступило в законную силу, может, истец еще и поборется за размер компенсации.

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