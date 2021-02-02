Семейная пара из Заозерска отсудила у застройщика из Санкт-Петербурга 135 тысяч рублей неустойки

Компания задержала срок сдачи квартиры. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Супруги из Мурманской области смогли добиться оплаты неустойки по договору долевого строительства от нерадивого застройщика Санкт-Петербурга через суд.

- Строительная компания нарушила сроки передачи квартиры семейной паре из Заозерска. Согласно решению суда, каждый член семьи должен был получить по 67 тысяч рублей. Денежные средства списали с банковского счета петербургской строительной фирмы и в кратчайшие сроки оправлили взыскателям, - сообщили в главном управлении федеральной службы судебных приставов Санкт-Петербурга.

Известно, что фирма уже давно подпортила себе репутацию. В 2020 году 150 дольщиков благодаря судебным приставам смогли получить более 27 миллионов рублей неустойки от данного застройщика. Еще 29 дольщиков ожидают от строительной компании более 4,3 миллионов рублей неустойки, из которых 3,5 миллиона рублей в ближайшее время будут переведены на их счет.

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