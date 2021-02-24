Во время застолья житель Мурманска забил пожилого приятеля до смерти

Злоумышленника приговорили к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Фото: vk.com/sumurm

55-летний мурманчанин осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Инцидент произошел в 2017 году. Житель Мурманска пришел в гости к своему знакомому. Во время застолья в квартире одного из домов по проспекту Ленина между ними произошла ссора. Гость нанес 67-летнему хозяину квартиры не менее семи ударов ногами и кулаками, причинив последнему телесные повреждения в виде тупой сочетанной травмы тела.

– После этого злоумышленник позвонил своему родственнику и рассказал о произошедшем. Прибывший на место преступления мужчина вызвал медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов. Спустя три месяца потерпевший скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание, – сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следствие назначило ряд судебных экспертиз. Благодаря тщательно собранной доказательственной базе установлена виновность подсудимого, несмотря на то, что он отрицал свою причастность к преступлению.

Суд признал мурманчанина виновным. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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