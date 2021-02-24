Приют для животных в Апатитах остался без отопления и собачьего корма

Волонтерам нужна помощь неравнодушных северян. Фото: приют "Птичка"

Хвостатым постояльцам мини-приюта для животных "Птичка", что находится в Апатитах, приходится сейчас непросто. Минувшей ночью туда нагрянули вандалы, оставив собак без отопления.

- Вандалы сняли трубы с печек, которые выходят на улицу. Оставили половину комнат без тепла. Растопить не получилось, весь дым идет в помещение. Хотелось бы обратиться к этим недочеловекам. У кого вы воруете? У двух пенсионерок, которые тянут приют, и у шести десятков собак у которых и так жизнь не сахар? Неужели вы разбогатели на этих трубах?! - справедливо возмущаются волонтеры в группе приюта.

Кроме того, сейчас организации нужна помощь с тем, чтобы прокормить животных. Школа, где раньше можно было забирать остатки еды для собак, уходит на каникулы, а в запасах у приюта нет ни сухого корма, ни каких-либо других продуктов для каши - все закончилось.

Поэтому волонтерам необходима помощь всех неравнодушных людей в сборе средств на сухой корм. Так же можно привезти собачью еду самостоятельно в приют.

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