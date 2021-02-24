Моряка из Мурманской области смутил туалет для всех полов в Норвегии

Фото: vk.com/uyutnoye_zapolyarye

Моряк из Мурманской области, прогуливаясь по стране фьордов, удивился местному туалету. Все бы ничего, но уборная была не раздельная, а для всех и сразу.

- Наше судно стояло на ремонте в Норвегии. Пока было свободное время, мы выходили на берег, изучали окрестности. В поисках санузла я зашел в библиотеку (традиция русских мореманов), на двери уборной увидел необычную вывеску. Смысл сводится к тому, что туалет для всех. И для женщин, и для мужчин, и для... трансгендеров, - поделился анонимный моряк в паблике "Уютное Заполярье".

В комментариях объяснили, в чем кроется смысл такой нестандартной уборной.

- Если у человека проблема со здоровьем, ему не нужно терпеть, а можно сразу воспользоваться свободным туалетом. В данной ситуации туалет общий, возможно однокабинный, что не позволит присутствовать всем. Такие туалеты есть во всех продуктовых магазинах, как правило для персонала, - отметил житель Гаджиево Андрей Галь.

По словам северянина, такие санузлы встречаются и в России, например, на автозаправках. Некоторых это шокирует, но нужда эмоции усмиряет.

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