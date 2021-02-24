Министром имущественных отношений Мурманской области стала Виктория Минкина

Губернатор пожелал удачи и успехов на этом ответственном посту.

Оперативное совещание 24 февраля губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал с кадровых вопросов. Так, министром имущественных отношений региона стала Виктория Минкина.

- Виктория Минкина избавляется от приставки "исполняющий обязанности" и становится с сегодняшнего дня министром имущественных отношений Мурманской области. За последние несколько месяцев Виктория Юрьевна проявила себя высококлассным специалистом, - сообщил глава региона.

Губернатор поблагодарил ее за проделанную работу и пожелал удачи и успехов на этом ответственном посту.

Виктория Минкина на протяжении многих лет занимала руководящие должности в министерстве имущественных отношений, а ранее была начальником отдела земельных отношений. Кроме того, долгое время работала в Территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в Мурманской области.

Напомним: Глеб Шинкарчук назначен министром внутренней политики Мурманской области. Ранее Глеб Шинкарчук уже занимал данную должность.

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