С 23 февраля морозы в Мурманской области отступают

Самый сильный ветер будет на побережье, в Териберке обещают до 23 м/с, в Мурманске 9 м/с. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскую область циклон поделил пополам. В Каневке и на юго-востоке области сохраняется до -40, а запад и север области накрывает облачность, и воздух постепенно согревается.

Но столкновение циклона и антициклона неизбежно привело к усилению ветра. Самый сильный ветер будет на побережье, в Териберке обещают до 23 м/с, в Мурманске 9 м/с. Синоптики прогнозируют повышение температуры в Мурманске до -17 -12 градусов, но и метель. При таком ветре воздух ощущается как -25.

Потепление погоды сразу отразилось и на состоянии залива. Если вчера в Североморске корабли на прибрежной линии стояли во льду, то сегодня он уже полностью растаял. Ждем, когда растает лед в Мурманской акватории.

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