Жителей Мурманска приглашают стать героями документального фильма

Заявки от желающих принимают в электронной форме по адресу http://nondisposable.tilda.ws/ до 30 апреля. Фото: vk.com/pim51

Жителей Мурманска приглашают сняться в экологическом документальном фильме. Участником может стать любой желающий старше 18 лет.

Полнометражный фильм автор намерен посвятить «мусорной» проблеме. Героям предстоит стать участниками эксперимента и показать пути ее решения.

Съемки продлятся три месяца, их планируют начать в сентябре и завершить в декабре.

- За это время вы встряхнете свой привычный образ жизни, познакомитесь с людьми из Финляндии, Норвегии и Швеции, поможете документалистам и обществу сформировать вдумчивый и реалистичный взгляд на экологичный образ жизни. Кроме того плюсом участия станет владение английским языком, – сообщают организаторы проекта на странице в «ВКонтакте» общественного молодежного экологического движения Мурманска «Природа и молодежь».

Заявки от желающих принимают в электронной форме по адресу http://nondisposable.tilda.ws/ до 30 апреля.

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