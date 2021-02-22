В Мурманске утвердили список школ, где на весенних каникулах организуют оздоровительные лагеря для детей

Всего в школьных лагерях проведут время 1150 юных северян. Фото: администрация Мурманска

Через месяц у школьников начнутся долгожданные весенние каникулы, которые пройдут с 26 по 31 марта. А чтобы время отдыха было проведено с пользой, на базе школ откроются оздоровительные лагеря. Так, администрация Мурманска утвердила список таких лагерей с дневным пребыванием детей. Всего - девять образовательных учреждений областного центра.

Организаторами выступят школа №38, школа №18, школа №31, школа №41, школа №43, лицей №2, гимназия №5, гимназия №6 и кадетская школа Мурманска. Отдохнут там 1150 юных северян.

К слову, в прошлом году летние оздоровительные лагеря для детей в Мурманской области пришлось открыть на два месяца позже из-за коронавируса. Будет надеяться, что в 2021-ом эта проблема обойдет нас стороной.

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