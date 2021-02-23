Пенсионер из Кировска отправил знакомую за продуктами, а та украла у него 49 тысяч рублей

Женщине грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировске пожилой местный житель остался без денег и продуктов благодаря хитрой апатитчанке, которой преследовала лишь корыстные цели.

Так, 67-летний мужчина обратился в полицию, рассказав, что со счета его банковской карты пропало 49 тысяч рублей. Как выяснили оперативники, в хищении пенсионер подозревает свою новую знакомую, которая побывала у него дома в гостях.

- В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнюю неработающую жительницу Апатитов. Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за кражу имущества. Позже она призналась в том, что деньги украла. Пострадавший попросил ее купить продуктов, дал карту и сообщил пин-код к ней. Злоумышленница похитила карту мужчины и обналичила деньги через банкомат, распорядившись чужими средствами по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Женщине грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Гаджиево украли пайки для военнослужащих на 1,8 миллиона рублей. Со склада продовольствие брала кладовщик, а помогал ей управляющий столовой (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru