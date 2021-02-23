Владимир Вдовиченков рассказал, как служил в Мурманске

Там с ним произошла смешная и одновременно непростая история. Фото: Кадр из телепередачи «Вечерний Ургант»

В передаче "Вечерний Ургант" актер Владимир Вдовиченков рассказал, что, оказывается, нес службу в Мурманске. К слову, в Мурманскую область он вернулся и потом, но уже не в качестве моряка, а ради съемок в драме Андрея Звягинцева "Левиафан".

Актер признался, что в армию идти не хотел, потому что в то время был Афганистан, и он легко мог туда попасть. Поэтому ему предложили другой вариант - сначала семь месяцев отучиться в Кронштадском училище, а потом уйти на флот. Так полтора года Владимир Вдовиченков отработал котельным машинистом в Мурманске. Там с ним произошла смешная и одновременно непростая история.

- Я был молод, любвеобилен, женился и привез молодую супругу в Мурманску, сняли комнату, как выяснилось, у пьющей женщины. На следующий день надо был поехать на работу получить аванс, думал, 2-3 часа и вернусь. Это было 5 февраля. Но на корабле был аврал, и мы вышли в море. Меня заставили. Мы ушли на Новую Землю, нас сопровождал ледокол. На архипелаге форс-мажор: там ядерный полигон, водой снабжала насосная станция, которая стояла в деревянном сарае на деревянных столбах. Что-то замкнуло, она упала, и все сгорело, кончилась вода в городке, где ядерщики жили. На улице -30-40, - рассказал актер.

Домой Владимир вернулся только 12 марта, дома его ждала перепуганная жена, которая все это время не знала, где ее муж. Вдовиченков признался, что все детство грезил о море и парусах, начитавших книг вроде "Острова сокровищ".

- Казалось, что это романтика. а оказался в мое - трюм, вонь, грохот, сильная качка, сколько ходил - меня всегда укачивало, - говорит актер.

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