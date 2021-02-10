К сожалению, случаи, когда дети по вине взрослых оказывают в стрессовых ситуациях, не так редки. Достаточно вспомнить, как в Мурманске мальчик зашел в магазин купить воду, но продавец отказалась его обслужить, ссылаясь на ковидные ограничения. Бывало, что школьников, которые по разным причинам не могли заплатить за проезд, высаживали в мороз.Очередной неприятный случай произошел в Кандалакше с первоклашкой из школы №19.- Как обычно утром отвезли его в школу, сами живем на Лесухе (микрорайон в Кандалакше Лесозавод. - Ред.). Забрать ребенка со школы должны были в 13.50. Никому из родителей не сообщили, что два урока отменены, и детей отпустили домой. Те ребятки, у кого был телефон, звонили родителям и говорили, что идут домой. Мой сын был без телефона, он вышел со школы, дошел до места, где мы его встречаем, нас не нашел, стоял и долго плакал. Привез его домой папа одноклассницы. Боюсь представить, что было бы дальше, если бы он остался там один, пока мы за ним не приехали, - рассказала о неприятной ситуации мама мальчика Галина Лукина.Оказалось, что уроки отменили из-за того, что педагог заболела, а заменить ее было некем. У первоклассника с собой не было мобильного телефона, так как в школе борются с тем, что дети не отрываются от гаджетов и пользуются ими даже на уроках. Поэтому мальчик не смог позвонить родителям, а сотрудники школы тоже почему-то не догадались сообщить взрослым, что их дети придут домой раньше. При этом раньше учителя этим не грешили, как говорит Галина Лукина, о всех изменениях в расписании родители знали заранее.На ситуацию уже отреагировали в комитете по образованию Кандалакши.- Ситуация, действительно, недопустима. По информации руководителя школы, в связи с болезнью классного руководителя первого класса в понедельник утром срочно произвели замену уроков, внесены изменения в расписание (вместо четырех уроков проводились только три). Уроки закончились раньше времени. Заменяющий учитель, не владела информацией о том, что один из учеников проживает на Лесозаводе, поэтому не проконтролировала, как ребенок пошел домой вместе с одноклассниками, проживающими в городе. К сожалению, учитель не проинформировала всех родителей об изменениях в расписании и необходимости встретить детей пораньше. Руководителем школы будет проведен внеплановый инструктаж с педагогами по обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. Галина, приносим Вам свои извинения, - обратились к маме мальчика представители комитета.Как рассказала \\"КП\\" Галина Лукина, перед ней извинилась и классный руководитель ее сына. Также мы поговорили с руководством школы №19.- Мы провели и беседу с учителем, и инструктаж со всеми педагогами. Преподаватели еще раз разъяснят детям на классном часу, что если сложились непредвиденные обстоятельства и они не могут попасть домой, то нужно вернуться в школу, где им обязательно помогут, - объяснила \\"КП\\" директор школы Ne19 Наталья Лашина. - Утром в тот день классный руководитель первоклассников связалась со мной, сказала, что очень плохо себя чувствует. Занятия у первоклашек закончились в 11.55.Отец одноклассницы мальчика забрал его на машине около 12.25 и отвез домой. Как только мальчика привели домой, его мама написала в группу класса, сообщив об инциденте. Классный руководитель обсудила с ней ситуацию и принесла свои извинения. Педагог чувствовала себя плохо, поэтому не выложила изменения в расписании. Пока что я с мамой не встречалась, но уже поговорила с учителями, замещающими в тот день классного руководителя, в том числе с заместителем директора, которые должен был контролировать ситуацию. Выводы были сделаны. Раз уж так случилось, я потребовала, чтобы любая замена уроков и выход детей со школы согласовывались со мной. Учителям было приказано так делать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске хозяин оставил в машине собаку, несмотря на мороз: мнение эксперта. Животное внутри промерзшего салона автомобиля заметили прохожие (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru