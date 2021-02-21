В Мурманской области 918 человек умерли от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 21 февраля 2021 года составило 918 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от новой коронавирусной инфекции умерли еще четыре человека.

С начала года не было еще ни одного дня, когда бы COVID-19 не унес жизни кого-то из северян или гостей Заполярья. С 16 февраля пошел рост летальности - по 6-7 случаев в сутки.

Всего с марта 2020 года, когда в Мурманской области выявили нулевого пациента, в регионе коронавирусом заболели 46 128 человек, 109 случаев выявили за последние сутки. Таким образом мы почти вышли на уровень 5 октября (111 зараженных за сутки, ни одного умершего). После этой даты пошел рост заболевших за 24 часа, который достиг максимума 2 декабря - 290 человек.

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