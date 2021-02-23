Мурманская область вошла в десятку регионов с высоким уровнем социально-экономического развития за 2020 год

Мурманская область в общем рейтинге расположилась на 9 месте, на пункт обогнав Санкт-Петербург. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фонд развития гражданского общества подготовил исследование рейтингов социально – экономического развития регионов России за 2020 год.

В первую тройку вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ. На шестом месте - Москва, на десятом - Санкт Петербург.

- Именно на этих территориях высокие объемы производства, хорошие заработные платы и достойный прожиточный минимум. Эксперты с оценками рейтинга согласны и считают, что многое зависит от желания губернаторов развивать территории. – поясняют исследователи.

Фото: Фонд развития гражданского общества

По их данным, самый высокий уровень средней зарплаты - в Магаданской области, самый низкий — в Татарстане. По показателю отношения прожиточного минимума к среднему доходу лидер — Магаданская область, самый низкий показатель среди двадцатки лидеров в Хабаровском крае. Если говорить о показателе отношения регионального продукта к численности населения, то наиболее высокий — в Ненецком автономном округе, наиболее низкий среди двадцатки лидеров — в Иркутской области.

Мурманская область в общем рейтинге расположилась на 9 месте, на пункт обогнав Санкт-Петербург, а вот по таким отдельным показателя, как средняя заработная плата и прожиточный минимум – на 10. Выигрываем мы за счет отношения регионального продукта к численности населения – тут мы на седьмом месте.

— Рейтинг учитывает целый комплекс показателей. В данном случае наибольшее влияние на позиции регионов-лидеров оказали как такие факторы, как объемы производства, его стабильность, так и определяемые этим размеры средних заработных плат и стоимость жизни. Такие параметры характерны прежде всего для добывающих субъектов, а также для столиц, где высок сам по себе экономический потенциал во всех видах экономической деятельности, — пояснил «Известиям» итоги исследования глава Фонда Константин Костин.

Собственно говоря, неплохо, что мы вошли не только в двадцатку, а в десятку, потому что ни один из регионов переселения и соседей, которые мы обычно смотрим, в этот список не попал вообще.

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