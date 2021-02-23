Мурманская область вошла в десятку регионов, где цены на продукты выросли меньше всего

В Мурманской области цены на продукты выросли не так сильно, как в других регионах. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Эксперты FinExpertiza провели исследование роста цен на продукты в 2020 году по России. Оказалось, что цены на них увеличились во всех регионах. Но где-то больше, где-то меньше – от 3% до 10,9%.

Лидером по росту цен стал Дагестан, где по состоянию на январь 2021 года рост цен на продовольствие - 10,85%, потом идет Саратовская область - на 10,2%, Адыгея - на 9,7%, Рязанская область - на 9,24. Замыкает пятерку лидеров Кабардино-Балкария, там продукты выросли на 9,06%. Исследователи отмечают, что это небогатые регионы с доходами населения ниже среднероссийского уровня. Интересно, что в этих регионах и тратят на еду больше, чем в среднем по России.

Менее всего продукты подорожали в Чукотском автономном округе - на 3%, Ненецком автономном округе - на 4,5%, Томской области - на 4,7%, Якутии - на 5%. Замыкают эту пятерку лидеров Камчатский край и Москва – тут продукты подорожали на 5,1%. Кстати, следом за Москвой расположилась и Мурманская область, здесь, по данным экспертов, рост составил 5,2%.

Лидеры этого списка - это и лидеры по доходам населения, интересно, что тратят на еду все отмеченные регионы с низким уровнем роста цен меньше, чем в среднем по России.

- Рост цен на продукты и общая инфляция, как правило, были ниже в благополучных регионах – с высокими доходами населения и небольшой долей расходов на еду в семейном бюджете. Высокий рост цен, напротив, происходил преимущественно в регионах с малообеспеченными жителями, вынужденными тратить основную часть своих денег на еду, - отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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