Прокуратура Мурманска разобралась с историей школьницы, которую якобы выгнали из школы на улицу

Школьница сама пошла на улицу ждать дедушку, из школы ее не выгоняли.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В декабре прошлого года в нескольких мурманских пабликах в "ВКонтакте" появился пост от возмущенного мужчины, который пожаловался, что его внучку выгнали из школы №27, не разрешив внутри ждать родных.
- На просьбу бабушки дождаться в холле на первом этаже внучка сообщила, что учитель выпроводила ее на улицу, сказав, что в холле находиться нельзя. В итоге бабушка очертя голову понеслась забирать внучку, наказав внучке находиться на улице неподалеку от школы, - возмутился мужчина.
Родители девочки решили не оставлять эту историю просто так и обратились с заявлением в прокуратуру. Но буквально через пару дней его... отозвала.
- Оказалось, что одного занятия не была, и дедушка не понял, во сколько надо забирать ребенка. Девочка сначала ждала его внутри школы, а потом решила подождать на улице. Но из школы ее никто не выгонял, - сообщили "КП" в прокуратуре Мурманской области.
При желании девочка могла дождаться дедушку внутри школы.
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