Правительство Мурманской области утвердило новую стоимость квадратного метра жилья

Правительство Мурманской области утвердило стоимость квадратного метра жилья на первый квартал 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость квадратного метра жилья – это ориентир при реализации различных социальных программ. В том числе по обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, медицинских работников, при приобретении жилья на вторичном рынке для переселения граждан из аварийного жилфонда.

Правительство Мурманской области утвердило стоимость квадратного метра жилья на первый квартал 2021 года. Соответствующе постановление было опубликовано 18 февраля. В нем прописано средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям региона.

Рассчитывали ее в минстрое области в соответствии с методикой определения средней рыночной стоимости общей площади жилья.

– Показатель средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для Мурманской области на I квартал 2021 года не изменился. Сумма по прежнему равна 60 425 рублям. Стоимость одного квадратного метра жилья в столице Заполярья выросла с 56 тысяч рублей до 57 тысяч рублей, – сообщили в министерстве строительства Мурманской области

Самая низкая средняя рыночная стоимость недвижимости осталась в Ревде и Пушном. Ценник соответствует 10 609 рублям и 10 750 соответственно.

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